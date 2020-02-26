26.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Севастополь, Украина
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Куницын рассказал, как дрейфил в Севастополе


Бывший украинский губернатор Севастополя Сергей Куницын во время конфликта на Кавказе летом 2008 года осознал, что Россия способна на операцию по силовому возвращению Крыма в свой состав, а Украине нечем будет ответить.

Соответствующими воспоминаниями Куницын поделился на форуме Age of Crimea в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я был губернатором Севастополя, с 2006 по 2010 год, а генерал Игорь Воронченко был командующим береговой обороной, когда произошла украино-грузинская война, и ко мне пришел командующий ВМС Тенюх, я сказал: «ты видишь, что произошло. А если вот Россия с ума сойдет, нападет на Украину, как мы будем защищаться? Что будет делать ВМС, что будет делать милиция?».

Я ему задал вопрос: товарищ адмирал, почему в городе-герое Севастополе при том, что у России в ЧФ было 11 тысяч личного состава, у Украины 9800 и в береговых войсках у нас было 5200 человек.

«Как ты будешь защищать Севастополь с его настроениями, если тут стоит бригада морской пехоты, 2000 человек, которой командует герой России за Чечню, а у вас, товарищ адмирал, в Севастополе нет ни одного батальона морской пехоты? Они одним взводом возьмут меня как губернатора и ротой возьмут штаб ВМС».

Тогда Ющенко и Ехануров нас поддержали, был подписан закрытый приказ о том, чтобы развернуть бригаду морской пехоты в Крыму, в Севастополе и в Донузлаве, где потом наши корабли гоняли по бухте, – потому что их некому было защищать. Но пришел Янукович, и все это было похоронено», – сокрушается Куницын.

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