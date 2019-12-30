Куницын рассказал, как гордо сбежал от «переодетого» в крымчан «российского спецназа» в 2014 году

30.12.2019, Киев, Игорь Петров

Бывший председатель Севастопольской ГГА и экс-председатель Совмина АРК Сергей Куницын, назначенный в конце февраля 2014 года представителем президента Украины в Крыму, утверждает, что сбежал в Киев не от разгневанных крымчан, а от изображавшей местных жителей толпы переодетых российских спецназовцев.

Об этом он рассказал в беседе на радио Крым.Реалии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куницына, он вовсе «не боялся», что его «побьют или покалечат», а просто «не хотел дать повода» российскому телевидению снять, как крымчане ненавидят украинских чиновников.

«Я возглавлял крымскую республиканскую организацию Украинского союза ветеранов Афганистана, она была одна из лучших в бывшем СССР, более 6000 афганцев жило в Крыму и около 2000 в Севастополе. Когда я был губернатором Севастополя, до меня там афганцы имели 4 организации, мы их объединили.

Когда я прилетел в Крым представителем президента, я собрал правление, актив… это все руководители в городских районах афганских организаций, и я сказал: «ребята, ситуация может дойти до, вот, кровопролития, потому что стоят украинские солдаты на базах и пришли российские солдаты».

Мы же афганцы, мы понимали кто такие «зеленые человечки». И мы тогда приняли решение правления Крымского союза. У нас офис был в МЧС, на Павленко, на четвертом этаже, я собрал правление. Да, были те среди членов правления, кто поддерживали вот эти события, но все пришли.

И мы проголосовали за то, чтобы обратиться от ветеранов Афганистана Крыма и всей Украины. Из Украины готовы были приехать делегации, из того же Донбасса, из Николаева, Херсона, Одессы и так далее, чтобы взяться за руки, встать между войсками украинскими и российскими и не допустить кровопролития. Что в этом плохого?

Мы приняли такое решение. И в этот момент здание окружило около тысячи человек, в основном это были переодетые российские спецназовцы, десантники и так далее, мне охрана докладывала. У них была задача.

Пришли ребята, афганцы и говорят: «командир, уезжай, потому что у них задача тебя заблокировать, а когда ты будешь выходить – избить, покалечить закидать яйцами, камнями, показать, как простой крымский народ ненавидит представителя Украины в Крыму».

Подготовлены телекамеры, чьи – понятно, подготовлены тухлые яйца, помидоры, подготовлены люди.

Я посмотрел видео. Ну, знаете, я 40 лет прожил в Крыму и я знаю, кто крымчанин, у кого какой акцент. Поэтому было совершенно очевидно, что никакие это не крымские жители. Тогда человек 60 или 70 афганцев взялись за руки в две линии и я выскочил в машину.

Я не боялся, что меня там побьют или покалечат, я не хотел дать повода, чтобы они сняли эту картинку – как ненавидят крымчане, типа простые, типа представителя Украины», – насочинял Куницын.

Отметим, что Куницын трусливо прятался за афганцами, прекрасно зная, как, примерно, за месяц до этого «переодетый в крымчан российский спецназ», видимо, прикинувшись, в том числе, детьми, женщинами и пожилыми людьми – гнал Петра Порошенко из Симферополя.