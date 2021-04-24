Куницын: Украина заставит Путина унизиться и просить воду для Крыма

24.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна заставить президента России унизиться и попросить возобновить подачу воды в Крым. Это тот «джокер», за который можно выманить российское топливо для АЭС, уступки по Донбассу и миллиардные инвестиции.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший премьер-министр Крыма, экс-депутат Верховной рады, а ныне – советник главы Офиса президента Украины Сергей Куницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они, кстати, не национализировали Северо-Крымский канал, он принадлежит Украине. И ко мне три года назад приезжали оттуда гонцы и говорили: «Мы готовы два миллиарда вложить, чтобы восстановить канал, а я его после Афгана строил главным инженером завода ЖБИ, знаю, какое это, 430 километров основной сети и 10 тысяч километров (ответвлений).

Воды в Крыму нет, взять ее неоткуда никаким путем. Электроэнергию они закрыли из Кубани, газ из «Черноморнефтегаза» и подбросили из Кубани. Воду они не сделают.

Я, как крымчанин, я хочу, чтобы мой родной Крым вернулся, мне мать не дали похоронить, потому что я укроп, три года назад. Как я могу к этим относиться людям. Но я знаю, что Крым умирает, он превращается в пустыню…

Не видеть этого всего нельзя – если мы хотим вернуть Крым, то мы хотим вернуть убитую пустыню, в которую потом нужны десятки миллиардов? Они предлагали: «Мы возьмем в аренду у вас, мы отремонтируем, восстановим все насосные станции, покупать по мировым ценам будем и половину прибыли отдавать, и еще какие вы хотите обсудить вопросы – ТВЭЛы, Донбасс» и так далее. Разве это не джокер? Самое главное – мы должны заставить Путина, Украина: «Проси воду». Для него это унизительно», – заявил Куницын.