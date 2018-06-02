Политнавигатор - Новости России и Украины
02.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Политика, Россия, США, Украина

Куницын: Во всём виноваты Байден и Обама


В блоке Петра Порошенко нашли новых виновников в «сдаче» Крыма. Теперь ответственность за потерю полуострова возлагают на экс-президента США Барака Обаму и его заместителя Джо Байдена. Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-премьер-министр Крыма, депутат Верховной Рады Сергей Куницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, во время «Крымской весны» украинские военные «захватили» принадлежащий украинским же военным аэродром и ждали спецназа с материка, чтобы разогнать ополчение.

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«Я был там в самые тяжелые моменты. Я, когда прилетел, собрал всех силовиков, и генерал Воронченко, нынешний командующий ВМС Украины, мы с ним там приняли решение – морпехи из Феодосии захватили Кировский аэродром и три дня удерживали, ждали, что высадится третий полк спецназа и 25-я гвардейская десантная дивизия, наша. Но кто-то или испугался в Киеве, или кому-то это было не надо. Были люди и были военные, которые были готовы защититься с оружием в руках…

Тогда наши американские друзья, которые сейчас пишут мемуары, мистер Обама с Байденом, они убеждали тогдашнее руководство Украины в том, что не надо никуда танки выкатывать, и русские уйдут. Они там побудут чуть-чуть и уйдут. Я знаю, о чем я говорю – нас убеждали наши партнеры в том, что они побалуются и уйдут», – заявил Куницын.

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