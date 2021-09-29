«Купил билет в тюрьму». Эксперты не понимают, что происходит в голове у Саакашвили

29.09.2021 17:34 (Мск)

Новости Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсетях фото своего билета Тбилиси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook скан билета на 2 октября, когда в стране пройдут выборы, таким образом подтверждая свои намерения, озвученные еще в начале месяца. Он сказал, что «не имеет личных амбиций» и не претендует на какие-то должности, но хочет принять участие в «спасении Грузии».

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Премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили по этому поводу уже заявил, что по возвращении Саакашвили ждет тюрьма.

«Как только ступит на нашу землю, он будет задержан и доставлен в тюрьму… Никто на свете не может помешать выполнению закона. Те, кто попытается, окажутся в тюрьме. Мы гарантируем это именем закона и государства… Саакашвили осужден, он сделал неисправимые ошибки и нанес большой вред стране», – сказал Гарибашвили.

Киевский политолог Александр Булавин не верит в серьезность намерений экс-президента Грузии.

«То что делает Саакашвили – это больше бравада. Надо понимать, что Саакашвили очень хорошо знает, как много сейчас врагов при власти у него есть. Я думаю, что всё закончится тем, что в конечном счёте он найдёт некую очень благовидную, красивую отговорку и всё-таки не полетит в Грузию», – считает эксперт.

Эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля также скептически относится к намерению Саакашвили вернуться в Грузию.

«Сложно понять, что происходит в голове у Саакашвили, но для него поездка в Грузию – это действительно гарантированная посадка в грузинскую тюрьму. Таким образом, Саакашвили купил билет в грузинскую тюрьму. Вопрос в том, готов ли он посидеть в тюрьме, побыть под следствием. Несомненно, его сторонники буду протестовать. Но я не думаю, что они добьются его освобождение», – считает международник.

«Конечно, его поездка в Грузию вызовет усиление кризиса, но это будет кризис с непредсказуемым результатом для самого Саакашвили, равно как и для партии власти, и для всех. То есть либо он действительно готов посидеть в тюрьме несколько лет и ему уже всё равно, либо он просто устроил спектакль, и в последний момент найдётся какая-то причина, для того чтобы не лететь в Грузию», – считает Воля.