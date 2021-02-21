Купить чехлы для iPhone 11

21.02.2021

Гаджеты все плотнее входят в нашу жизнь — сегодня сложно себе представить человека без смартфона. Он помогает скоротать время при поездке в метро, в ожидании автобуса или в очереди за справками. Но при этом никого уже не удивить моделью или маркой телефона, красивой мелодией или заставкой. Куда более интересным выглядит индивидуальный дизайн чехла с собственным принтом, логотипом или надписью.

Создать оригинальную и недорогую защиту для вашего персонального помощника можно на сайте https://endorphone.com.ua/case-apple-iphone-11. Обзавестись таким чехлом нужно прежде всего потому, что аналогичного девайса гарантированно ни у кого не будет, рисунок выполнен качественно и не стирается, а инновационная печать выполнена со всех сторон.

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Посетители сайта могут при помощи специального онлайн конструктора создать собственный дизайн. Для этого нужно всего лишь выбрать нужное фото или изображение, загрузить его на сервер ресурса и оформить заказ. В подарок к чехлу клиент также получает аналогичную заставку на экран телефона. Весь процесс создания собственного дизайна занимает не более минуты.

Чехлы от компании «Endorphone» изготовлены из высокопрочных материалов, а рисунок наносится методом сублимации при большой температуре и высоком давлении.

«Наши особенности и преимущества — это более низкие цены по сравнению с конкурентами, быстрое изготовление и отправка в день заказа, если он был принят до 14:00. Главная задача интернет-магазина Endorphone — создание действительно высококачественной продукции, которая понравится даже требовательным клиентам с незаурядным вкусом», — отмечают владельцы сервиса.

Благодаря профессиональной команде ресурса ваш чехол будет изготовлен уже в течении одного рабочего дня и доставлен по Украине еще за 1—2 дня. Кроме того, клиенты могут обменять или вернуть его в течение двух недель. При этом, цена чехла на айфон 11 с личным дизайном составит всего порядка 200 гривен. Оплатить товар можно прямо на сайте при оформлении заказа или непосредственно при получении товара. Стоимость доставки составляет 24-26 грн. Если же вы хотите оплатить товар при получении, то в этом случае она, с учетом услуги денежного перевода, составит 29-31 грн. К оплате принимаются карты всех банков Украины, при этом комиссия за услуги не взимается.

На сайте также представлены чехлы для более чем 750 различных моделей как самых популярных, так и редких телефонов. Чехлы для всего модельного ряда полностью соответствуют размерам телефона, а вырезы для кнопок и камеры способствует более комфортной работе с девайсом.

Чехол с индивидуальным дизайном, созданный своими руками, станет отличным подарком не только ко Дню Рождения, но и на любой праздник. Телефон в такой защите будет вызывать приятную улыбку каждый раз, когда человек будет брать его в руки.