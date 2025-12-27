Купянск. Минобороны опровергает повторный захват города. Военкоры пишут о тяжелой ситуации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пресс-служба Минобороны России выпустила несколько сообщений, опровергающих данные военкоров, которые накануне сообщали об успехах контратак ВСУ в Купянск и об угрозе повторной потери этого города в Харьковской области.

Минобороны опубликовало сообщения российских бойцов, утверждающих, что они по-прежнему держат оборону на участках, которые ранее, по данным военкоров, могли быть потеряны, – в центре Купянска, на Молочно-консервном комбинате и т.д.

«Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – сказал боец об обстановке на улице 1 мая.

Также военное ведомство сообщило, что в ряде населенных пунктов в районе Купянска «все контратаки отражены, утраты территории не допущено».

Военкор Александр Симонов описывает обстановку так:

«Присутствие в городе сохраняем. Противник постоянно атакует. Парни стойко держат оборону. Ситуация крайне тяжелая, но пока не критическая. Наши расчеты БПЛА работают на износ, как в черте города, так и по всей купянской ЛБС. Насколько возможно выбиваем подвозы, ротации».

Обозреватель Борис Рожин поясняет важность Купянска в политическом плане:

«Для обеих сторон сейчас Купянск важен скорее медийно. Сырский хочет любой ценой дать хотя бы небольшой успех на фоне общего мрачняка на фронте, наш ГШ хочет безусловно удержать Купянск и попутно воспользоваться ослаблением других направлений противником (особенно это касается Сумского и Харьковского, откуда Сырский брал резервы для наката на Купянск). Поэтому заявления с обеих сторон о контроле города являются часть медийной войны вокруг продолжающегося сражения за Купянск».

А вот блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на сообщения от бойцов с плацдарма на правом берегу Купянска, пишет о тяжелой ситуации.

«Будет чудо, они там сейчас на правом берегу Оскола удержатся. Подобные «чудеса» (вернее героизм бойцов, которые эти чудеса делали реальностью) в истории России бывали и раньше. Надеюсь, такое «чудо» случится и на этот раз».

Еще более резко описывает положение бойцов волонтер Владимир Романов, помогающий участникам СВО.