Купянск под угрозой. ВС РФ продвинулись на несколько километров – британская разведка
Россия восстановила контроль за подходами к Кременной, которая находилась под угрозой захвата ВСУ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в свежем докладе британской разведке о ситуации на украинских фронтах.
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Отмечается, что с начала марта на севере Луганщины идут ожесточенные бои.
«Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, который ранее в этом году находился под непосредственной украинской угрозой», – указывает британская спецслужба.
«Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенности и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол. Скорее всего, они пытаются отбить Купянск, логистический узел.», – пишет британская разведка.
При этом утверждается, что в оперативном отношении намерения России на северо-востоке, скорее всего, остаются оборонительными, поскольку командование ВС РФ опасается, что «это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции».
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