Купянск под угрозой. ВС РФ продвинулись на несколько километров – британская разведка

Олег Кравцов.  
23.03.2023 11:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1302
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Россия восстановила контроль за подходами к Кременной, которая находилась под угрозой захвата ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в свежем докладе британской разведке о ситуации на украинских фронтах.

Россия восстановила контроль за подходами к Кременной, которая находилась под угрозой захвата ВСУ. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Отмечается, что с начала марта на севере Луганщины идут ожесточенные бои.

«Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, который ранее в этом году находился под непосредственной украинской угрозой», – указывает британская спецслужба.

«Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенности и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол. Скорее всего, они пытаются отбить Купянск, логистический узел.», – пишет британская разведка.

При этом утверждается, что в оперативном отношении намерения России на северо-востоке, скорее всего, остаются оборонительными, поскольку командование ВС РФ опасается, что «это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть