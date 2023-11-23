Купянск важнее Бахмута и Марьинки – генерал Кривонос

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Купянское направление для Украины является более важным, чем остальные, где наступает российская армия.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, заняв Купянск, Россия получит хорошее подспорье в логистическом обеспечении войск на широком участке фронта.

«Сегодня было сложнее на Марьинском направлении и было очень сложно на Бахмутском направлении. Ну и я скажу так, что враг наступал и на Лиманском направлении, и на Купянском. С точки зрения моего восприятия – то Купянское направление важнее по своему значению и более угрожающее, потому что Купянское направление – это мощная узловая станция, которая в случае захвата позволит россиянам значительно расширить свои возможности по переброске войск, по логистическому обеспечению вдоль российско-украинского фронта на Харьковско-Донецком направлении», – заключил Кривонос.