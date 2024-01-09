«Купянское направление – самое болезненное для ВСУ» – генерал Кривонос

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На Купянском направлении российская армия имеет успехи и возможность блокировать как группировку украинских войск в Донбассе, так и город Харьков.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций, экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, у России достаточно резерва для работы на этом направлении, но ВСУ пока удается сдержать натиск.

«Ситуация на Купянском направлении достаточно сложная и в определенных моментах враг имел частичный успех на определенных участках, но удержана ситуация и, несмотря ни на что, пока что провала нет. Но я подчеркиваю слово пока, потому что в этой студии мы не раз обращали внимание на Купянское направление. Для меня самое болезненное в данной ситуации – Купянское направление. Потому что у русских есть и ресурсы на этом направлении, и для них Купянск – это ключ для их успеха, что касается блокирования или попытки блокировать часть нашей донбасской группировки, и второй ключ – это силы и средства, которые нужно будет русским перебросить на блокирование Харькова», – заявил Кривонос.