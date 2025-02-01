Кураховский сценарий: российский плацдарм за Осколом расширяется

Олег Кравцов.  
01.02.2025 15:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Занятый ВС РФ плацдарм на западном берегу Оскола расширяется.

Тревогу бьет украинский военный проект Deep State, указавший, что в начале декабря ВСУ сумели выбить русских с плацдарма в селе Новомлынск.

Занятый ВС РФ плацдарм на западном берегу Оскола расширяется. Тревогу бьет украинский военный проект...

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«Далее внимание было переброшено на второй в районе Масютовки, распространившийся на сегодняшний день вплоть до Двуречной и которую противник постепенно поглощает. Данное обозначение на карте в Новомлынске является больше уточнением, а не «новым» продвижением, ведь занятие села произошло примерно несколько недель назад. Мы надеялись, что ситуация исправится, но со стороны командования ей придавали небольшое значение», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что русские здесь «постоянно увеличивают количество пехоты в населенном пункте, выставляют средства поражения и укрепляют территорию».

Кроме того, отмечается, что «не лучше становится ситуация вокруг Двуречной».

Критическую ситуацию признает обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

«Судя по всему, на Купянском направлении начинает развиваться кризис, который вполне может превратиться в повторение истории с Покровском и Курахово. Противник расширяет участок своего форсирования реки Оскол севернее города», – пишет Машовец.

Российский проект  LostArmour, обращает внимание, что село Новомлынск  – четвёртый вновь освобождённый населённый пункт на правом берегу Оскола в Купянском районе Харьковской области.

«По данным карты LostArmour, площадь этого плацдарма увеличилась до 32 км²», – сообщает проект в своем паблике.

При этом занятие Двуречной характеризуется как первое с октября 2022 года освобождение крупнейшего по населению «городского населенного пункта в Харьковской области».

От Двуречной до Купянска, оставленного ВС РФ в ходе контрнаступления ВСУ, чуть более 20 километров.

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