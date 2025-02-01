Кураховский сценарий: российский плацдарм за Осколом расширяется

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Занятый ВС РФ плацдарм на западном берегу Оскола расширяется.

Тревогу бьет украинский военный проект Deep State, указавший, что в начале декабря ВСУ сумели выбить русских с плацдарма в селе Новомлынск.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Далее внимание было переброшено на второй в районе Масютовки, распространившийся на сегодняшний день вплоть до Двуречной и которую противник постепенно поглощает. Данное обозначение на карте в Новомлынске является больше уточнением, а не «новым» продвижением, ведь занятие села произошло примерно несколько недель назад. Мы надеялись, что ситуация исправится, но со стороны командования ей придавали небольшое значение», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что русские здесь «постоянно увеличивают количество пехоты в населенном пункте, выставляют средства поражения и укрепляют территорию».

Кроме того, отмечается, что «не лучше становится ситуация вокруг Двуречной».

Критическую ситуацию признает обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

«Судя по всему, на Купянском направлении начинает развиваться кризис, который вполне может превратиться в повторение истории с Покровском и Курахово. Противник расширяет участок своего форсирования реки Оскол севернее города», – пишет Машовец.

Российский проект LostArmour, обращает внимание, что село Новомлынск – четвёртый вновь освобождённый населённый пункт на правом берегу Оскола в Купянском районе Харьковской области.

«По данным карты LostArmour, площадь этого плацдарма увеличилась до 32 км²», – сообщает проект в своем паблике.

При этом занятие Двуречной характеризуется как первое с октября 2022 года освобождение крупнейшего по населению «городского населенного пункта в Харьковской области».

От Двуречной до Купянска, оставленного ВС РФ в ходе контрнаступления ВСУ, чуть более 20 километров.