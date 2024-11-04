Кураховское направление: оборона ВСУ рвется в клочья

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Усугубляется оперативный кризис украинской группировки, обороняющей Кураховскую агломерацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают как российские, так и украинские военные источники.

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«Южнее реки Волчья оборона противника продолжает рваться в клочья. Не помогают спешно созданные сводные отряды разных подразделений и переброска опытных БПЛАшников из Курахово на юго-запад. Фронт неумолимо катится на север к реке Волчья. Наши части, освоившись в Трудовом, сегодня с утра уже начали атаковать, находящуюся чуть севернее, Успеновку. Задача понятна — прочно овладеть левым берегом реки Сухие Ялы и не оставить противнику плацдарма для любых возможных контратакующих действий когда наша армия далее будет двигаться на Константинополь и перерезать коммуникации Курахово с юга», – пишет российский военный обозреватель Юрий Подоляка.

Он обращает внимание, что наметилось движение российских подразделений на важный логистический узел – Большую Новосёлку, чтобы обезопасить наступающую группировку от фланговых контрударов с запада.

«В целом схема наступления здесь пока остается неизменной — без рискованных резких рассекающих ударов на большую глубину с постоянным подтягиванием флангов, планомерное и упорное движение на север. Восточнее и юго-восточнее Успеновки наши части постепенно занимают те позиции, которые противник бросил накануне, постепенно выводя свои силы из почти сложившегося мешка между Максимильяновкой и Елизаветовкой. В т.ч. и н.п. Анотовку, который ВСУ ранее упорно обороняли. Таким образом, здесь пока для нас все идет как надо и более чем оптимистично. Ну а противнику пора думать о выходе из Курахово… пока не поздно», – считает Подоляка.

Украинские источники тоже отмечают что русские очень активно готовятся к интенсивным боевым действиям на Запорожском направлении.

«С Пологовского р-на они сняли значительную часть резервов, которые перебросили ближе к Каменскому и Орехову. По направлению Гуляйполя также проводят перегруппировку. Кажется, намечается еще один очень горячий участок. Может, кажется, а может враг пойдет в наступательные действия широким фронтом по всей ЛБЗ в области. Увидим, потому что логику врага сейчас трудно понять, и они реально могут вместо одного участка пойти в массированное наступление на всех участках в регионе. Теперь важность Великой Новоселки растет еще в несколько раз», – предупреждает украинский военкор и отпетый русофоб Богдан Мирошников.

А офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов пишет, что в случае потери Успеновки «без логистики останется еще 7 населенных пунктов».

Одновременно с наступлением с юга российская армия продвигается к северному берегу реки Волчья, на которой расположено Курахово.

«Противник продавливает наши опорники в районе Нововодмитровка-Вознесенка. Постараемся продержаться, иначе линия обороны здесь стремительно может посыпаться, что тоже приведет к окружению Курахово», – предупреждает воюющий на этом направлении ВСУшник с позывным «Мучной Югенд»