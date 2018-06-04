04.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Кураторы из ЦРУ не смогли научить СБУ нормально работать

Дело об «убийстве» в Киеве беглого российского журналиста Аркадия Бабченко показало вопиющий непрофессионализм СБУ.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Андрей Марчуков.

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«Говорить о том, что СБУ четко работает, это преувеличение. В СБУ целый этаж занимают ЦРУшники. Они сейчас, по-моему, волосы на себе рвут, пьют водку и говорят: чему мы вас учили 4 года. Приличных слов для этой организации я не нахожу», – сказал Марчуков.

Он полагает, что «хохмочка с задержанием» предполагаемого организатора убийства демонстрирует деградацию украинской спецслужбы. Однако это не мешает эксперту говорить о формировании на Украине фашистского государства.

«Все компоненты фашистского государства уже есть: и в идеологическом плане, и в организационном плане (убийство наиболее активных людей), и в массовом терроре на Донбассе. Им только с фюрером не повезло. Но у них есть время, чтобы избрать кого-нибудь пожирнее Порошенко», – полагает эксперт.