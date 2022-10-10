Кураж и расплата – в Сети публикуют видео «калибровок»

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Новости Украины

После нанесения ударов РФ по инфраструктуре практически всей подконтрольной Киеву территории Украины, в Сети распространяется поучительный для «свидомых» украинцев видеоролик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сюжет стартует с заявления президента России о том, что «мы ещё не начинали», и продолжается сегодняшними прилётами и матерными выкриками охваченных ужасом украинцев вперемешку с их бравурными высказываниями и злорадством по поводу подрыва Крымского моста в эту субботу.

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«Радость, охватившая Украину после теракта, совершенного на Крымском мосту, оказалась несколько преждевременной. Впрочем, жители Киева и других городов уже высказались об этом в социальных сетях. Коротко, броско и непечатно. Зато очень понятно. За что боролись, как говорится», – говорится в описании видео.