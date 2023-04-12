Курчатовский институт: Биооружие становится главным вызовом. Россия готова ответить

Олег Кравцов.  
12.04.2023 17:43
  (Мск) , Москва
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Биооружие, Дзен, Россия, Сюжет дня


Сейчас идет передел мира, а потому ядерное оружие играет важную роль в защите российского суверенитета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Сейчас идет передел мира, а потому ядерное оружие играет важную роль в защите российского...

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У него поинтересовались ролью Курчатовского института в достижении суверенитета России.

«Наши отцы-основатели, трижды герои Социалистического Труда, академики Курчатов и Александров, создавая этот центр науки, решили главную проблему. Ведь американцы не задумываясь нанесли бы ядерные удары по нашим городам, как это и было ими запланировано и как они сделали в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. Все бы закончилось, если бы мы не создали в 1949-м свою бомбу», – сказал Ковальчук в интервью «Известиям».

При этом он подчеркивает, что ядерное оружие для России – «не оружие применения, а сдерживания и устрашения».

«Только безумец захочет его применить. Но мы должны отчетливо понимать, что идет передел мира, и наш «ядерный зонтик» крайне важен для нашего суверенитета в этих условиях», – говорит ученый.

По его словам, сегодня все большую значимость приобретают вопросы биологической безопасности.

«История с коронавирусом, биолаборатории на территории Украины и государств СНГ — все это очень показательно. Поэтому биобезопасность становится главным вызовом сегодняшнего дня, как 80 лет назад был ядерный вызов. И мы вновь готовы на него достойно ответить», – резюмировал Ковальчук.

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