Курченко погнали из ЛДНР

11.06.2021, Москва, Олег Кравцов

В связи с хронической невыплатой зарплат в республиках Донбасса правительства ЛНР и ДНР провели переговоры с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, ранее находившихся в управлении ЗАО «Внешторгсервис»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в совместном заявлении глав ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

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«В связи со сложной ситуацией на промышленных комплексах, переданных Республиками в управление ЗАО «Внешторгсервис», где задолженность по заработным платам приобрела хронический характер, перед руководством Республик встал вопрос о поиске нового инвестора», – написал Пушилин.

По их словам, в настоящее время правительствами ЛНР и ДНР завершены переговоры с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении ЗАО «Внешторгсервис».

«Основным условием достигнутых договоренностей является погашение всех накопленных предприятиями долгов и в первую очередь – по заработной плате. Новый инвестор принял на себя обязательство обеспечить погашение задолженности работающим сотрудникам предприятий в течение трех месяцев, уволившимся – в течение шести месяцев. Первый транш в размере среднемесячной заработной платы будет выплачен до конца этой недели», – отметил руководитель республики.

Уточняется, что задолженность перед контрагентами будет погашаться в соответствии с подписываемыми графиками, но первые платежи по долгам перед основными республиканскими предприятиями будут произведены до 11 июня.

«В планах инвестора обеспечить стабильную работу, развитие и модернизацию производственных мощностей промышленных гигантов Республик», – подчеркивает руководители молодых государства.

Напомним, что компания «Внешторгсервис» контролируется беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, который считался «кошельком Януковича»