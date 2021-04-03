Курды, чеченцы и албанцы устроили кровавую разборку в Бельгии

20.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В бельгийском Льеже толпа курдов расправилась с чеченским и албанским авторитетами, приехавшими на разборку в одной машине.

И это уже не первый случай, когда представители близких по духу албанской и чеченской диаспор выступают совместно.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», побоище в Льеже началось с банальной ссоры между подростками в компьютерном клубе. В ответ курды собрали вооруженную толпу, а с чеченской стороны молодые люди позвали местного авторитета Асланбека Диресова, который вместе со своим албанским приятелем, имя которого пока не называется, приехал, чтобы разрешить конфликт. Однако сделать это оппонирующая сторона им просто не дала, автомобиль авторитетов начали забрасывать камнями, бить по нему дубинками, а после и вовсе открыли огонь – чеченца застрелили прямо в машине, албанец же выбрался из нее и пытался уйти от толпы, но пуля настигла и его.

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По имеющейся информации, албанская мафия уже объявила кровную месть за своего соплеменника. Родня же Диресова напротив записала видеобращение, призвав других чеченцев не усугублять конфликт, что было весьма предусмотрительно, поскольку представители диаспоры начали прибывать в Льеж с жаждой мести, и бельгийская полиция уже задержала 28 человек.

Обращение родни погибшего, в принципе, можно объяснить тактическим шагом, поскольку после массовых беспорядков, спровоцированных чеченцами во французском Дижоне (где конфликт также начался с избиения магрибской криминальной молодежью чеченского подростка, до этого выступавшего против нее на стороне своих албанских друзей), европейские власти взяли на вооружение стратегию депортации проштрафившихся в Россию. В частности, несколькими днями назад подобным образом из Франции был депортирован воевавший против России боевик Магомед Гадаев, которого российские правоохранители передали прямиком властям Чечни.

Что характерно, несколько лет назад между чеченской и албанской диаспорой в Западной Европе существовало жесткое противостояние, о чем в свое время поведал порталу InfoBalkan советник главы внутренней французской разведки Ксавье де Бонген.

Албанские бандиты в британской тюрьме.

«Чеченцы теперь контролируют в ряде южных городов Прованса различные дискотеки, злачные места и поддерживают там порядок, умудряясь сдерживать население магрибского происхождения… Чеченцы во Францию были приглашены, чтобы они могли укорениться в тяжелых кварталах, где высокий уровень преступности выходцев из Алжира, Марокко, Туниса, много хулиганства и криминала.

Чеченцы, которые живут во Франции, себя ведут нормально, они понимают, что их могут экстрадировать, а они совершенно не желают быть выставленными. Часто им поручают заняться безопасностью в частных предприятиях, ЧОПах. Это ребята, как правило, мощные, с хорошей подготовкой, устойчивой психикой и чувством локтя… Мы расшифровали различные телефонные разговоры албанской мафии и были потрясены, что эти крайне жестокие парни очень боятся чеченцев», – заявил эксперт.

Нужно отметить, что как албанцы в истории Сербии, так и чеченцы в истории России сыграли аналогичные роковые роли в противостоянии русской и сербской цивилизации с Западом. И в Чечне, и в Косово, были созданы сепаратистские вооруженные формирования, начавшие открытый террор против русского и сербского меньшинств. И там, и там Запад пытался вмешаться в ситуацию, другое дело, что в случае с Сербией (Югославией) заокеанским игрокам удалось выбить всех лояльных Белграду албанцев и поставить на месте марионеточный режим вчерашних бандитов, России же, напротив, удалось выбить бандитов, поставив в республике лоялистов.

В целом, у албанцев в Косово, и у чеченцев много похожего: это народы с горным менталитетом, делятся на кланы, исповедуют принцип кровной мести, придерживаются суфийского мистического течения в исламе.

При этом в Западной Европе чеченцев и албанцев роднит то, что они объединяются там против общих противников – сербов и русских, по той простой причине, что ядро албанской европейской диаспоры составляет криминалитет, традиционно поддерживавший «Армию освобождения Косово» и нынешний режим в Приштине, а европейская чеченская диаспора в своей массе состоит из нелояльных России и нынешнему пророссийскому руководству «беженцев», среди которых велик процент исламистов и бывших чеченских боевиков и их родственников.

Представители подконтрольного чеченцам байкерского клуба из Берлина.