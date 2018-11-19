Кургинян нашел позитив в православном расколе

19.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Трагические процессы вокруг православной церкви на Украине позволят проявить тех, кто по-настоящему верен России.

Такое мнение в эфире канала «Россия-1» высказал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В [украинском] Православии – трагические процессы, и не хотелось бы, чтоб они шли, но с другой стороны, может они-то и позволят сказать, кто по-настоящему верен России, кто с ней до конца. Может это будет почти вся православная церковь, может – часть её. Но может лучше иметь часть верных до конца, чем всё время всё растворять в неопределённости?», – заявил Кургинян.