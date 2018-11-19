//exit;
19.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Религия, Россия, Украина, Церковь
Просмотров:

Кургинян нашел позитив в православном расколе

Трагические процессы вокруг православной церкви на Украине позволят проявить тех, кто по-настоящему верен России.

Такое мнение в эфире канала «Россия-1» высказал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В [украинском] Православии – трагические процессы, и не хотелось бы, чтоб они шли, но с другой стороны, может они-то и позволят сказать, кто по-настоящему верен России, кто с ней до конца. Может это будет почти вся православная церковь, может – часть её. Но может лучше иметь часть верных до конца, чем всё время всё растворять в неопределённости?», – заявил Кургинян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть