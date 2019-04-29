Выборы
29.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

Кургинян объявил Зеленского оборзевшим

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы после победы на выборах, бросив всё, уезжать на отдых в Турцию.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер движения «Суть времени», публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Представим себе, что Зеленский как-то возьмёт ситуацию под контроль и что-то начнёт шуровать. Что? Кому нужен Порошенко-лайт? Эта поездка в Турцию – это абзац! Он не может на секунду уйти (когда Сталина обвиняли, что он мать не хоронил в 37 году, он говорил, что я не могу выйти из Кремля ни на секунду). Чтобы, взяв власть, да поехать в Крым отдыхать, оговорка по Фрейду, в Турцию отдыхать и там жарить шашлыки, нужно оборзеть! Нужно вообще не понимать ничего! Это одна сторона.

Дальше, что это «лайт» будет? Будем выпускать указы – пройдут они правовое управление или не пройдут, будут поддержаны Радой или не будут? Надо делать большинство в Раде – из кого? Предположим, три процента, что он это решит. Что дальше? Нужно каждый день решать какие-то реальные проблемы», – заявил Кургинян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть