Кургинян объявил Зеленского оборзевшим

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы после победы на выборах, бросив всё, уезжать на отдых в Турцию.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер движения «Суть времени», публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представим себе, что Зеленский как-то возьмёт ситуацию под контроль и что-то начнёт шуровать. Что? Кому нужен Порошенко-лайт? Эта поездка в Турцию – это абзац! Он не может на секунду уйти (когда Сталина обвиняли, что он мать не хоронил в 37 году, он говорил, что я не могу выйти из Кремля ни на секунду). Чтобы, взяв власть, да поехать в Крым отдыхать, оговорка по Фрейду, в Турцию отдыхать и там жарить шашлыки, нужно оборзеть! Нужно вообще не понимать ничего! Это одна сторона.

Дальше, что это «лайт» будет? Будем выпускать указы – пройдут они правовое управление или не пройдут, будут поддержаны Радой или не будут? Надо делать большинство в Раде – из кого? Предположим, три процента, что он это решит. Что дальше? Нужно каждый день решать какие-то реальные проблемы», – заявил Кургинян.