Курица с отрубленной головой терпит поражение – Арестович

Игорь Шкапа.  
30.08.2025 19:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 502
 
Дзен, Политика, Россия, США


Запад ничего не может поделать с Глобальным Югом, который стал новым центром силы на планете.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей Россию журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов.

Запад ничего не может поделать с Глобальным Югом, который стал новым центром силы на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если Россия, Китай, Индия не объединятся (это слишком громко), а просто начнут системные усилия в отношении создания треугольника, который позволяет каждому из них быть более устойчивым перед лицом американской односторонней политики, и Америке, и Западу мало не покажется», – считает экс-советник ОП.

По его словам, в противостоянии с Глобальным Югом Запад проигрывает, и у  него нет ответа.

«Точка, где вырабатывается геополитика, а также научный и культурный прогресс, смещается в треугольник России, Китай, Индия. Добавим Малайзию, Индонезию, Бразилию и вообще страны Глобального Юга как таковые. А вот Запад безнадёжно проигрывает. Только он по кругу, как курица, бегает с отрубленной головой, поэтому и заявляет о своей решительности. Но курица с каждым кругом всё больше перьев теряет, становится смешной, ощипанной. Они же ничего не могут даже против мигранта. Посмотрите, что в Британии сейчас творится, когда девочка 12-летняя вынуждена махать ножом и становится символом сопротивления», – сказал Арестович.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить