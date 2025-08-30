Курица с отрубленной головой терпит поражение – Арестович
Запад ничего не может поделать с Глобальным Югом, который стал новым центром силы на планете.
Об этом в эфире видеоблога покинувшей Россию журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если Россия, Китай, Индия не объединятся (это слишком громко), а просто начнут системные усилия в отношении создания треугольника, который позволяет каждому из них быть более устойчивым перед лицом американской односторонней политики, и Америке, и Западу мало не покажется», – считает экс-советник ОП.
По его словам, в противостоянии с Глобальным Югом Запад проигрывает, и у него нет ответа.
«Точка, где вырабатывается геополитика, а также научный и культурный прогресс, смещается в треугольник России, Китай, Индия. Добавим Малайзию, Индонезию, Бразилию и вообще страны Глобального Юга как таковые. А вот Запад безнадёжно проигрывает. Только он по кругу, как курица, бегает с отрубленной головой, поэтому и заявляет о своей решительности. Но курица с каждым кругом всё больше перьев теряет, становится смешной, ощипанной. Они же ничего не могут даже против мигранта. Посмотрите, что в Британии сейчас творится, когда девочка 12-летняя вынуждена махать ножом и становится символом сопротивления», – сказал Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: