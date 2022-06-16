Курс доллара может упасть ниже 40 рублей

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Массированный отток капитала из России способствовал поддержанию высокого курса доллара, но сейчас этот процесс остановился.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Профицитная экономика не должна генерить столь высокую инфляцию и высокую ставку. Наша традиционная высокая инфляция была связана с моделью странового управления, когда мы экспортируем достаточно простые вещи и при этом поддерживаем нормальный курс за счет того, что вывозим деньги всеми возможными способами из страны. На уровне правительства – в ФНБ, Центробанк это делал, предприятия и корпорации, олигархи, да и любой человек хотел домик в Болгарии. То есть вывоз-вывоз-вывоз», – отметил финансист.

Сейчас мы будем в ситуации, когда все это будет затруднено. Не существует способа стерилизации этого огромного валютного профицита. Нам придется перестроиться в ситуацию, в которой экспорт и импорт будут ближе друг к другу. На фоне того, что импорт ограничен, это сложнейший переход. У меня пока не хватает фантазии представить, как курс 70-90 может существовать при ставке 5%. Придется еще ниже упасть. Я думаю, что нам предстоит период очень низких рублевых ставок, чтобы мы не увидели курс ниже 40», – сказал Хотимский.