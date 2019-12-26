«Курс на конфронтацию с Россией себя исчерпал» – украинский политолог

26.12.2019, Киев, Игорь Петров

Конфронтация с Россией приносит Украине только потери – никаких выгод от нее нет, и люди это понимают.

Об этом в беседе на канале 112 Украина заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курс на конфронтацию с Россией себя исчерпал. Он экономически невыгоден. Если бы он дал какие-то экономические преференции или ощущение победы над врагом, над Россией, невзирая на экономические потери, жертвы и пр. – это одно.

Но побед нет, а жертвы есть. Более того, правящий класс, который к этому все время призывал, не жертвовал собой, а наоборот, укреплял свои финансовые позиции.

Понятно, что это долго не могло продержаться. И победа Зеленского и «Слуги народа» с таким разгромным счетом – это сигнал, что люди уже не хотят этого противостояния или украинско-россйиской войны, как некоторые говорят.

Надо с этим заканчивать, надо нормализовывать отношения. Собственно, последние шаги – это шаги к нормализации.

Это не значит возвращение дружбы, но хоть какая-то микроразрядка, начало нормализации необходимо», – резюмировал Карасев.