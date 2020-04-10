Курс на войну: СБУ продлевает цензуру русских соцсетей

10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Друг Владимира Зеленского – глава СБУ Иван Баканов внёс в Совбез Украины предложение продлить запрет российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на три года.

Об этом сообщает официальный сайт украинской спецслужбы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении отмечается, что «киберспециалисты СБУ» проанализировали, что за период действия санкций число украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в три раза. Это, считают в украинской охранке, «значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб».

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому продолжение санкций имеет смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, и, соответственно, – сохраним безопасность государства в целом», – убеждён Иван Баканов.

Кроме того, в СБУ отрапортовали, что в течении 2017-2020 годов было зафиксировано тысячи случаев размещения «деструктивного контента» на платформах «Одноклассники» и «ВКонтакте», а с начала введения санкций зарегистрировано почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов «антиукраинских сообществ» в этих соцсетях, которым вменяют посягательство на территориальную целостность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп.

«Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе, из указанных соцсетей», – добавили в пресс-службе СБУ.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко был инициатором обращения об отмене санкций против российских СМИ и соцсетей, которое он направлял Владимиру Зеленскому вскоре после его победы на президентских выборах.

Новая инициатива СБУ свидетельствует, что команда Зеленского уже прочно намерена не только продолжать антироссийский курс своего предшественника, но и врала про стремление прекратить карательную военную операцию против Донбасса, считает Журавко.

«Проект Анти-Россия при поддержке Запада продолжается, несмотря на все эпидемии коронавируса. Запрет русских социальных сетей призван продолжать линию на разрыв между населением Украины и России. Подонки в Киеве, несущие ответственность за обстрелы Донбасса и вчерашнее убийство девочки в Горловке, рассчитывают и дальше держать украинское информационное пространство зачищенным цензурой.

Открытие русских социальных сетей опасно для правящей клики, ведь тогда станет ясно, что «Россия-агрессор» – это ложь, а киевская верхушка наживается на обстрелах Донбасса.

К сожалению, Баканов дал четкий сигнал: война будет продолжаться и дальше. Как виртуальная, информационная, так и настоящая – с кровью в Донбассе», – заявил Журавко «ПолитНавигатору».