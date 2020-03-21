Курс рухнет до 35 гривен за доллар. В бюджете Украины «черная дыра»

21.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Массовое закрытие предприятий и прекращение движение транспорта из-за коронавируса – не единственный удар по экономике Украины. Недавно отправленное в отставку без каких-либо последствий правительство «соросенка» Алексея Гончарука провернуло аферу, обогатившую иностранных финансовых спекулянтов, – убытки бюджета Украины в условиях кризиса составят около четырех миллиардов долларов.

Об этом в интервью Youtube-каналу «Капитал» заявил депутат Верховной рады Антон Поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Авантюрная, не знаю, как ее еще назвать, финансовая политика прошлого правительства. Мы снова будем расхлебывать плоды бездеятельности или ненормальной деятельности Гончарука в том плане, что раздавались супергосзаймы иностранным финансовым спекулянтам. Сейчас они – нерезиденты… Речь идет о четырех миллиардах долларов, это сто миллиардов гривен…И эти четыре миллиарда нерезиденты начнут выводить, как это было при прошлых кризисах, из Украины, и это опять же обескровливание нашей экономики», – заявил депутат.

По мнению Антона Полякова, вывод денег из страны иностранными спекулянтами спровоцирует девальвацию национальной украинской валюты и превратит существующий дефицит госбюджета в настоящую «черную дыру».

«Ожидается девальвация гривны, думаю, с учетом все этих факторов она упадет до отметки 35 гривен за доллар, – добавил депутат. – Грядут рост безработицы: уже говорят, что полмиллиона человек лишатся своих рабочих мест, и сокращение золотовалютных запасов Нацбанка до 14 – 15 миллиардов. Уже необходимо предпринимать меры для поддержки среднего и малого бизнеса! С шести утра люди занимают очереди в центрах занятости, начались массовые увольнения работников».