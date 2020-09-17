Курс украинской гривны в руках спекулянтов бумагами ОВГЗ – эксперт

17.09.2020, Киев, Игорь Петров

Спекулянты продолжают покупать ОВГЗ Украины, поэтому курс гривны будет плясать в зависимости от степени их алчности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас видим плавно ползущую девльвацию гривны. Одним из объяснений этого является то, что сюда продолжают заходить товарищи спекулянты, вкладывающиеся в облигации внутреннего государственного займа.

На момент входа курс делается выше, на момент выхода курс обычно делается ниже, чтобы получить больше профита. Так что, скорее всего, через некоторое время мы увидим «боковой» тренд, когда гривна точно так же будет немножечко укрепляться.

Без каких-либо форс-мажорных обстоятельств среднегодовой курс на будущий год имеет все шансы быть выдержанным. Если посмотреть на конец года, то в декабре курс заложен быть 28,8. В принципе, это более-менее адекватно», – рассуждает Юрий Гаврилечко.