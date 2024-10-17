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The Wall Street Journal обнародовал натуральную зраду: из-за новой программы подготовки летчиков Украина не сможет сформировать эскадрилью F-16 аж до лета 2025 года.

Как сообщает издание, согласно новых веяний, США перестанут готовить для полётов на F-16 украинских опытных пилотов, а вместо этого будут брать курсантов «с нуля».

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WSJ называет и причину таких изменений: за почти три года войны на Украине почти не осталось опытных пилотов с необходимыми навыками английского языка, которых можно было бы освободить от боевых действий, и нет возможности кого-то взять даже на время.

По словам конфидентов издания среди американских чиновников, в США рассчитывают, что учить молодых курсантов по западным стандартам будет проще.

В то время как опытные пилоты могут пропустить базовую летную подготовку, новички должны провести год, обучаясь полетам на тренировочных базах, прежде чем перейти на курс F-16 в Аризоне и Румынии, комментирует издание.

Несколько молодых пилотов уже начали обучение. При этом, в отличие от более опытных коллег, им придется пройти годичную базовую летную подготовку. Тренироваться они будут в Великобритании и Франции.

«Мы всё ещё принимаем опытных пилотов. Но есть и те, у кого нет такой подготовки и опыта пилотирования», — сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель Пентагона.

Издание уточняет, что полноценная эскадрилья F-16 состоит из 20 самолетов и 40 летчиков. Знакомый с программой обучения источник WSJ напомнил, что летчики ВВС США тренируются около двух лет, а затем чаще всего продолжают обучение в составе своих подразделений, прежде чем будут допущены к реальным задачам.

В свою очередь украинские летчики после обучения сразу отправляются на боевые вылеты, но не имеют для этого достаточного опыта, добавил собеседник издания.

Как пишет газета, уже обученные и обучающиеся украинские пилоты испытывают трудности с английским языком. У многих возникли проблемы с использованием англоязычных учебных пособий: некоторые пилоты, которые начали обучение, провалили программу, рассказал источник среди западных чиновников.

Кроме того, некоторые украинские пилоты, которые были в первых учебных группах и имели большой фронтовой опыт, сопротивлялись американским методам обучения, сказали два источника газеты.

Сейчас у Украины есть 11 пилотов, которые способны управлять F-16. Восемь украинцев завершают обучение в Аризоне и прибудут в Украину в начале 2025 года. Еще восемь курсантов прошли годовое обучение навыкам пилотирования во Франции и в сентябре приступили к изучению пилотирования F-16 в Румынии, отмечает газета.

Воздушные силы ВСУ не ответили на запрос издания о комментарии.