«Курск и Белгород – наши земли» – недобитый главарь «Кракена» напрашивается на ликвидацию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Издевавшийся над русскими пленными нацист, главарь карательного подразделения ГУР «Кракен» Сергей «Чили» Величко, вопреки сообщениям о ликвидации, жив и раздает интервью, упиваясь своей безнаказанностью. По некоторым данным, «Чили» лишь оказался под огнём и позорно сбежал с поля боя вместе со своими «побратимами».

В сюжете бандеровского канала «Бомбардир» недобиток разглагольствует, спокойно разгуливая по Харькову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Вспоминая тик-ток войска «Эспаньола», парни сидят в Мариуполе на стадионе, молодцы. Привет вам передаю. Надеюсь, когда-то ракеты у нас достанут и на такую дистанцию, хорошо вам там понаходиться. Пишут, рассказывают, кто где передвигается, есть люди, которые в Мариуполе передают координаты», – угрожает Величко.

Также он с восторгом комментирует вторжение ВСУ в Курскую область.

«То, что мы изъяли уже из операции – это как история медийная внутри России, которая подрывает их строй, той самой непобедимой России, а когда зашли на их территорию, никто же не объявил войну нам, военное положение. Второе – набрали достаточно много пленных, получается менять на наших парней – это превосходно, это отлично. Это местное население, то есть не всё упущено на территории России. По крайней мере, на ближайших территориях. Я сторонник, что Белгород – часть Украины, Курская область – точно так же. Есть на ближайших территориях именно славяне, люди нашего сегмента. Дальше, конечно, это Мордор чистый», – болтал нацист.