«Курск и Белгород – наши земли» – недобитый главарь «Кракена» напрашивается на ликвидацию

Вадим Москаленко.  
30.09.2024 18:35
  (Мск) , Харьков
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Издевавшийся над русскими пленными нацист, главарь карательного подразделения ГУР «Кракен» Сергей «Чили» Величко, вопреки сообщениям о ликвидации, жив и раздает интервью, упиваясь своей безнаказанностью. По некоторым данным, «Чили» лишь оказался под огнём и позорно сбежал с поля боя вместе со своими «побратимами».

В сюжете бандеровского канала «Бомбардир» недобиток разглагольствует, спокойно разгуливая по Харькову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Издевавшийся над русскими пленными нацист, главарь карательного подразделения ГУР «Кракен» Сергей «Чили» Величко, вопреки...

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«Вспоминая тик-ток войска «Эспаньола», парни сидят в Мариуполе на стадионе, молодцы. Привет вам передаю. Надеюсь, когда-то ракеты у нас достанут и на такую дистанцию, хорошо вам там понаходиться. Пишут, рассказывают, кто где передвигается, есть люди, которые в Мариуполе передают координаты», – угрожает Величко.

Также он с восторгом комментирует вторжение ВСУ в Курскую область.

«То, что мы изъяли уже из операции – это как история медийная внутри России, которая подрывает их строй, той самой непобедимой России, а когда зашли на их территорию, никто же не объявил войну нам, военное положение. Второе – набрали достаточно много пленных, получается менять на наших парней – это превосходно, это отлично.

Это местное население, то есть не всё упущено на территории России. По крайней мере, на ближайших территориях. Я сторонник, что Белгород – часть Украины, Курская область – точно так же. Есть на ближайших территориях именно славяне, люди нашего сегмента. Дальше, конечно, это Мордор чистый», – болтал нацист.

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