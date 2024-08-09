«Курск не возьмём при всём желании» – в Киеве ожидают кровавую баню для ВСУ

Вадим Москаленко.  
09.08.2024 20:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вторгшимся в Россию террористам никак не удастся захватить Курск – они будут вынуждены остановиться, после чего начнётся их уничтожение.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вторгшимся в Россию террористам никак не удастся захватить Курск – они будут вынуждены остановиться,...

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Ведущий поинтересовался, докуда вторгшиеся в Курскую область украинские подразделения собираются идти.

«Мы остановились. До Курска мы не дойдём, потому что у нас нет сил и средств. Про три бригады все уже знают, но это от силы десять тысяч человек. Захватить Курск им не под силу.

Причём, они не кадрированные, вряд ли имеют опытных офицеров. Курск мы не возьмём при всём своём желании. Наши остановятся в глухой обороне, и это будет кровавая мясорубка», – объяснил Василенко.

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