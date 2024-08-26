Курск ничего не решает. Исход войны определит Покровское направление – полковник СБУ

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Россия бьёт по тылам в Сумской области, разрушая логистику снабжения вторгшейся в Курскую область группировки, в то время как на Покровском и Токмакском направлении у ВСУ возник полноценный тактический кризис, который в любой момент может перейти в оперативный.

Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не боятся, докуда [мы дойдём в Курске], они не боятся этого. Потому что с военной точки зрения, для них это не оперативный успех даже, а только тактический. А тактический для них… Скажу по-другому. Курская битва не играет никакой роли в рамках российско-украинской войны – именно в стратегии. Она траекторию войны не меняет [как написала одна из американских газет]. Итог войны будет определяться на восточном фронте… На начальном этапе [в Курской области] было до десяти тысяч, сейчас до двадцати. А восемь бригад – только на их обеспечение во время боевых действий необходимо 30 шестидесятитонных цистерн – только дизеля. Один эшелон – два дня… Они бьют сейчас по тылам [в Сумской области], разрушают логистику», – рассказал Стариков.

Он подвёл неутешительный итог.

«На Покровском и Токмакском направлении полноценный тактический кризис, который в любой момент может перейти в оперативный. Нет ресурсов для того, чтобы сдержать противника. Поэтому – я утверждаю, что Герасимов считает, что Покровское направление намного важнее, это стратегическое направление, а Курское – это тактическое направление. Вот и всё», – заключил эксперт.