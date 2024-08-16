«Курск никак не повлиял – русские активизировались на левом берегу Херсонщины» – Братчук

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Даже если под Курск и были переброшены российские войска с южного направления, то не в том количестве, чтобы повлиять на ситуацию в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил спикер «Украинской добровольческой армии – Юг», глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим на протяжении всей курской операции о том, что не нужно завышенных ожиданий, соответственно, информационная тишина, и если будет нужно информацию озвучить, то она будет донесена украинскому обществу. Что касается кардинальных изменений, можно отметить определённую активизацию на левом берегу именно в районе населённого пункта Крынки. Например, по состоянию на утро сегодня было зафиксировано на протяжении суток семь штурмовых действий. Враг пытается действовать малыми группами с использованием FPV-дронов, то есть используя малый воздух, чтобы мешать нашим подразделениям держать оборону. Поэтому наши ребята вынуждены двигаться, маневрировать, потому что знают, что там крайне сложная местность, чтобы строить фортификации. И сейчас можно говорить о локациях, которые находятся севернее Крынок, ну и, собственно, днепровские острова. Это тот фронт, где сегодня наши подразделения мужественно держат оборону», – утверждал Братчук.

«В целом, каких-то особенных движений на сегодня не отмечается. Возможно, какой-то определённый личный состав готовится или был готов и переброшен на Курское направление. Но речь идёт о том количестве людей или техники, которое не влияет на ситуацию, которая сложилась на Херсонском и Запорожском направлениях», – добавил укро-деятель.