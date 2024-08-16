«Курск никак не повлиял – русские активизировались на левом берегу Херсонщины» – Братчук

Вадим Москаленко.  
16.08.2024 23:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 195
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже если под Курск и были переброшены российские войска с южного направления, то не в том количестве, чтобы повлиять на ситуацию в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил спикер «Украинской добровольческой армии – Юг», глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если под Курск и были переброшены российские войска с южного направления, то не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы говорим на протяжении всей курской операции о том, что не нужно завышенных ожиданий, соответственно, информационная тишина, и если будет нужно информацию озвучить, то она будет донесена украинскому обществу. Что касается кардинальных изменений, можно отметить определённую активизацию на левом берегу именно в районе населённого пункта Крынки. Например, по состоянию на утро сегодня было зафиксировано на протяжении суток семь штурмовых действий.

Враг пытается действовать малыми группами с использованием FPV-дронов, то есть используя малый воздух, чтобы мешать нашим подразделениям держать оборону. Поэтому наши ребята вынуждены двигаться, маневрировать, потому что знают, что там крайне сложная местность, чтобы строить фортификации. И сейчас можно говорить о локациях, которые находятся севернее Крынок, ну и, собственно, днепровские острова. Это тот фронт, где сегодня наши подразделения мужественно держат оборону», – утверждал Братчук.

«В целом, каких-то особенных движений на сегодня не отмечается. Возможно, какой-то определённый личный состав готовится или был готов и переброшен на Курское направление. Но речь идёт о том количестве людей или техники, которое не влияет на ситуацию, которая сложилась на Херсонском и Запорожском направлениях», – добавил укро-деятель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть