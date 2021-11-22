«Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО. Почему это озвучили только сейчас

Причиной гибели атомной подводной ледки «Курск» в 2000 году стало столкновение с субмариной одной из стран-членов НАТО.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта. Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», – сказал Попов.

По его словам, сигналы SOS 12 августа 2000 подавал не «Курск», а субмарина НАТО. Позже российская противолодочная авиация обнаружила эту иностранную подлодку у берегов Норвегии.

Офицер ВМФ РФ на условиях анонимности рассказал «ПолитНавигатору», что экс-командующий с самого начала придерживался версии столкновения с иностранной подлодкой, но, видимо, у него не хватало доказательств, поэтому предъявлять официальные обвинения не стали.

«Мы поступили, как порядочные партнеры, да и «хайли лайкли» тогда было не в моде даже у англичан, а у нас до сих пор не в моде. Мы не предъявляем необоснованных обвинений.

Почему сейчас адмирал Попов сказал об этом? Видимо, Америка и НАТО нарушили имеемые с нами джентельменские договоренности или перешли очередную пресловутую «красную черту». В этом контексте напрашивается параллель с опубликованной перепиской нашего МИД с французским и немецким. Видимо, тоже достали.

Потенциальные партнеры рассматривают наше молчание как слабость, полагая, что нам нечего сказать или предъявить. Очевидно, принято решение о том, что голос России теперь должны услышать», – сказал офицер.

Тем временем, либералы подвергли слова Попова сомнению.

«21 год спустя адмирал Вячеслав Попов опомнился и пришёл к пониманию: уже в 2000 году агрессивный блок НАТО хотел войны с РФ и свержения (минимум – дискредитации) президента Владимира Путина. Оказывается, именно силы НАТО виновны в катастрофе АПЛ «Курск». Очень своевременная книга (с). Скоро мы услышим из разных уст: нечто подобное США и НАТО планируют прямо сейчас в Чёрном / Азовском морях. При содействии Украины, разумеется», – ерничает политолог Станислав Белковский в своем телеграм-канале.

Однако военкор Александр Коц воспринял слова Попова серьезно.

«Он, конечно, имеет в виду американскую АПЛ «Мемфис», которая во время учений находилась в Баренцевом море, а через несколько дней после катастрофы зашла в норвежский порт Берген. 20 лет назад даже публиковались фото с воздуха у причала этого порта. Их легко найти, но я не уверен, что это именно та подлодка, и что снимок сделан через несколько дней после трагедии. При этом российским специалистам не разрешили тогда осмотреть американскую лодку на предмет повреждений», – написал Коц.

При этом он напомнил другие обстоятельства дела, вошедшие в официальный отчет, свидетельствующее об ошибках личного состава флота, в результате которых на борту «Курска» взорвалась торпеда.

«Я не говорю, что Вячеслав Алексеевич вводит нас в заблуждение на фоне, мягко скажем, похолодания геополитического климата. Но, если сказал «а», то надо говорить и «б». Доклад Устинова – фикция? Нам врали про слабые сварочные швы «толстой» торпеды? Никакого окисления не было? Офицеров уволили ни за что как козлов отпущения? Или это был комплекс, который привел к трагедии? А если бы не было столкновения, эта торпеда все равно рано или поздно рванула бы? Это, все-таки, те вопросы, которые надо проговаривать, делая такие заявления. Я бы хотел услышать ответы на них», – написал Коц.

Военный обозреватель Владимир Орлов рассказывает о слухах про погоню за американской подлодкой.

«А я вот такую байку слышал от своих сослуживцев с Северного флота. А у меня их там было достаточно. В том числе и среди тех, кто тогда принимал участие в тех злополучных учениях. Так вот. Когда корабли зафиксировали взрыв АПЛ Курск и шум винтов неизвестной подводной лодки, которая уходила от места взрыва нашей лодки, то эту неизвестную лодку по курсу минут 20 закидывали из реактивных бомбометов, пока какой-то обосравший штаны адмирал не приказал отставить ее преследование. И конечно, пруфов не будет. Верить, не верить. Правда, не правда. Сами решайте», – пишет Орлов.

Политолог Максим Жаров склонен верить версии Попова, но его интересуют причины, по которым она замалчивалась 21 год.

«Всплытие» в такой форме трагедии «Курска», очевидно, является реализацией стратегии «держать Запад в напряжении». Вопрос только в том, что, если по «Курску» была между Кремлём и американцами «сделка», то что Кремль тогда получил взамен и действительно ли это полученное больше не является ценным? Это обстоятельство является тем более важным, что «Курск» неоднократно за эти годы использовался против Путина несистемной оппозицией, и поэтому в этом сюжете новые «повороты» могут быть весьма неожиданными и болезненными», – написал Жаров.