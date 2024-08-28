Курск – «последняя карта» Украины и она будет бита

Ситуация на Украине разрешится к концу сентября, когда ВСУ сами покинут Курскую область.

Об этом в интервью информагентству БелТА заявил российский политолог Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них поставлено все на последнюю карту. Предпоследней картой было контрнаступление летом прошлого года — прорыв к морю, выход в Крым. Теперь всем понятно, что они даже на 10% не были реализованы. Это был первый сильный удар по эйфористической манере поведения. А это последний, сейчас — Курск.

Если они не дай Бог его возьмут, это разожжет какие-то чувства. В противном случае — все. Это последняя карта будет разыграна где-то в течение месяца», – заключил Платошкин.