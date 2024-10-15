Курск: российский удав сжимает свои кольца

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вторжение в Курскую область стало в итоге ловушкой для украинских формирований.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Курск – это удав, который сжимает свои кольца. Украинцы попали в ловушку. Им некуда идти. Они не могут сбежать. Теперь, с наступления холода с дождями, с ухудшением погодных условий украинцы оказались в еще более отчаянном положении. А русские продвигаются по всему фронту от севера до юга. Они идут вперед, и украинцы не могут их остановить», – сказал Джонсон.

Он считает, что даже если Запад паче чаяния поставит на Украину новые вооружения, она не сможет решить проблему нехватки обученных военных кадров. Бывший аналитик уверен, что Украина доживет до дня американских президентских выборов, но сомневается, что она доживет до дня инаугурации нового президента.