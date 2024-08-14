«Курская АЭС – чушь!» – полковник СБУ перечислил семь целей вторжения ВСУ
Вторгшейся в Курскую область украинской группировке понадобится ещё сто тысяч смертников, чтобы попытаться захватить местную АЭС.
Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пишут, что одна из целей курской битвы – это Курчатов и Курская АЭС. Это глупость полная. Потому что это переходит уже в совершенно другую плоскость.
И во-вторых, чтобы туда дойти, эти 50 километров, необходимо не десять тысяч – столько максимум задействовано войск. Вот, ими прошли. Чтобы пройти ещё чуть дальше, нужно 50 тысяч, а чтобы дойти до АЭС – 100 тысяч. По всей видимости, это легенда прикрытия», – сказал Стариков.
«А из настоящих я выделил семь целей, которые можно рассматривать: подготовка сильной позиции к переговорам; смещение позиции с «Украина проигрывает» на «Украина выигрывает, продвигается»; переброс стратегических оперативных резервов (РФ) с угрожающих участков на Курское направление; таким способом можно затормозить военные планы РФ; поднятие боевого духа личного состава», и использовать тезис «война пришла в дом россиян»; нарушение логистики северной группировки; разрушение инфраструктуры войны противника.
Сейчас достигнуты психологические и политические цели. Но эффект кратковременный», – подытожил эксперт.
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