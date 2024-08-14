«Курская АЭС – чушь!» – полковник СБУ перечислил семь целей вторжения ВСУ

Вторгшейся в Курскую область украинской группировке понадобится ещё сто тысяч смертников, чтобы попытаться захватить местную АЭС.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Пишут, что одна из целей курской битвы – это Курчатов и Курская АЭС. Это глупость полная. Потому что это переходит уже в совершенно другую плоскость.

И во-вторых, чтобы туда дойти, эти 50 километров, необходимо не десять тысяч – столько максимум задействовано войск. Вот, ими прошли. Чтобы пройти ещё чуть дальше, нужно 50 тысяч, а чтобы дойти до АЭС – 100 тысяч. По всей видимости, это легенда прикрытия», – сказал Стариков.