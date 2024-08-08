Курская битва: российские эксперты фонтанируют бравурными угрозами

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Ситуация с наступлением на Курскую область завершится плачевно для ВСУ и носит пиар-характер.

Такие бравурные оценки российских военных экспертов, несмотря на отступление российских сил и оккупацию ВСУ значительной части приграничных районов, превалируют в федеральных СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Так, военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров считает, что выбор Курской области для атаки связан с несколькими факторами.

«Во-первых, с тем, что в ближайшее время в Киеве ожидали усиления Россией наряда сил и средств войсковой группировки в соседней Белгородской области для развития наступления на Харьковском направлении. Таким образом, ВСУ пытаются сорвать это наступление российских войск, оттянув часть сил на курское направление. Во-вторых, в Курской области расположена военная инфраструктура, позволяющая российским ракетным войскам и авиации атаковать критически важные объекты в глубине украинской территории. В частности, удар по аэродрому в Миргороде, как утверждают на Украине, был нанесен именно из Курской области. В-третьих, создаётся потенциальная угроза прорыва к городу Курчатов и Курской АЭС. Российская сторона не может на это не реагировать и вынуждена перебрасывать сейчас сюда резервы, то есть замысел ВСУ – оттянуть российские силы и средства с фронта – частично реализуется», – сказал аналитик «Московскому комсомольцу».

При этом он называет наступление ВСУ «операцией отчаяния».

«Она изначально обречена на провал и имеет оперативно-тактическое значение для ВСУ лишь в части спасения своих войск, расположенных южнее по линии боевого соприкосновения», – уверяет эксперт.

По его мнению, вряд ли возможно, что атаки в Курской области могут отвлечь внимание от наступательных операций российской армии в Торецке и Часовом Яре, а все это «на очень короткое время отвлечёт российские силы от выполнения оперативно-тактических, но не стратегических планов».

«У ВСУ нет позитивного сценария. В любом случае они вернутся к себе зализывать раны. Для нас позитивный сценарий – это прогнать врага и надавать ему вдогонку по шее и «по самое не хочу», – убежден Гундаров.

Военный обозреватель полковник Виктор Литовкин считает, что цели ВСУ «в первую очередь медийные».

«Они это делают, чтобы о них говорили, что они прорываются в Курскую область, что могут захватить атомную электростанцию или газопрокачивающий комплекс в Судже. Пытаются нанести ущерб России — и имиджевый, и материальный, — чтобы компенсировать неудачи, которые у них происходят на фронте. Кроме того, показать Западу, что они еще в силе. Эти цели они преследуют в первую очередь. А для того чтобы устроить информационную показуху, им не жалко своих людей. Понятно, что тех, кто прорывается в Курскую область, конечно, уничтожат, у них нет никаких шансов. Но зато шума много наделают. Это показатель того, что руководству Украины не жалко своих людей», – заявил Литовкин «Известиям».

Он полагает, что ВСУ могут попытаться захватить какое-нибудь предприятие, которых много в Курской области.

Еще один военный эксперт Владислав Шурыгин говорит, этим наступлением украинцы пытаются создать имидж армии, способной на победы, и тем самым затянуть дальше конфликт.

«Это пиаровское наступление, на которое Украина идет хладнокровно», – подчеркнул Шурыгин.

Как видим, в российском экспертном дискурсе налицо явная недооценка противника и уверенность в его неминуемом поражении. Напомним, что еще в 2022-м многие из этих аналитиков уверяли, что резервы ВСУ на исходе, близится полный разгром ВСУ, которые не в состоянии наступать, и так далее. Потом это обернулось отступлением в Харьковской области, где ВС РФ потеряли тысячи квадратных километров.