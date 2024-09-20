Курская наступательная операция ВСУ переходит в фазу оборонительной – эксперт

Анатолий Лапин.  
20.09.2024 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина может подогревать градус конфликта вторжением в Курскую область еще неделю. Если в рамках заседания Генассамблеи ООН она не сможет как-то реализовать это «достижение», то операция из наступательной превратится в оборонительную.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может подогревать градус конфликта вторжением в Курскую область еще неделю. Если в рамках...

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«Бои ведутся, но вывод такой – Курская наступательная операция переходит в фазу Курской оборонительной операции.

Политическую победу, которую мы достигли, и психологическую победу, если в ближайшее время, а конкретно – до заседания Генассамблеи ООН, которая будет на следующей неделе, если мы это не реализуем, то это все перейдет в позиционный фронт, а дальше – в позиционный тупик. В принципе, как и на восточном фронте», – заявил Стариков.

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