Курская операция без прикрас: ВСУ «отличись» массовыми грабежами и мародерством

13.09.2024 16:47
  (Мск) ,
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ВСУ-убийцы, Дзен


За кражу унитазов, стиральных машин и холодильников из Суджи задержан начальник Центрального управления продовольствия и логистики ВСУ. Полковник Владимир Сахневич пытался вывезти из Суджи награбленные вещи, об этом сообщают украинские СМИ. 

В День Независимости, 24 августа, оперативники СБУ задокументировали загрузку в Судже бытовой техники в грузовые автомобили ВСУ. Груз сопровождал полковник Владимир Сахневич. Колонна ушла в Сумскую область. А там «добычу» полковника Сахневича перехватили спецслужбы. Возбуждено уголовное дело по факту мародерства. Самое интересное, что даже после задержания, Сахневич продолжает нести службу в армии. Видимо, отделался легким испугом, поделившись награбленным со следователями.

За кражу унитазов, стиральных машин и холодильников из Суджи задержан начальник Центрального управления продовольствия...

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Ранее немецкие журналисты из Weltexpress писали, что позор украинской армии пыталось скрыть от западных журналистов ГУР Украины.   Журналисты стали свидетелями грабежей и разбоев, учиненных бойцами ВСУ, но эти факты остались за кадром – все собранные в оккупированном городе материалы прошли через цензуру украинской разведки.

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