Курская операция стала провалом. Мы не поняли психологию Путина – экс-комбриг ВСУ

ВСУ нужна было выводить уже через два месяца после вторжения.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Курская операция на данном этапе провальная. Почему? Она была бы успешной, если бы не шесть месяцев, а два месяца . Зашли, когда там никого не было, взяли пленных, подняли боевой дух, показали месседж нашим союзникам, что можно воевать на территории врага. Враг ядерное оружие не применил, не применяет, можно спокойно брать, если желают наши союзники, какие-то группировки международных миротворческих сил и заводит ь, нормально помогать Украине», – сказал полковник.

По его словам, украинское руководство просчиталось, решив, что Владимир Путин пойдет на обмен территорий.

«Да не поменяет он никогда в жизни, понимаете? Надо понимать психологию Путина. Он сотрет ракетами, КАБами эту Суджу в ноль, понимаете? Ну, окей, противник перебросил резервы, с точки зрения военной науки, а мы что перебросили туда? У нас нет резервов, как таковых, реальных…

Номер один по обеспечению боевых действий была Курщина. То есть все люди в основном, все БК, вся техника шли куда? На Курское направление. А за счет этого что у нас страдало? Весь восточный фронт. Потому что туда люди шли очень минимально. БК очень минимально, техника очень минимально, боевая. А все шло куда? На Курщину. Потому что это было политическое решение. Авось Путин на что-то поменяет. И вот мое мнение таково, что для нас глобально, стратегически на направлении нашего фронта Суджа была полезна два месяца», – отмечает «Купол».