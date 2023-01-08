Курский депутат спровоцировал всероссийский скандал

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Скандал разразился в России после того, как в соцсетях обнаружили видеоролик с депутатом Курской областной Думы Максимом Васильевым. Он со своей женой Светланой, тоже депутатом, но Курского городского Собрания от «Единой России», провел праздники в Мексике.

На видео Васильев сидит в баре на пляже, говорит по-испански, делает коктейль в огромной пивной кружке, выпивает его и желает «много денег и хорошего настроения».

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Ролик вызвал возмущение сначала в области, которая регулярно страдает от украинских обстрелов. На ситуацию отреагировал губернатор Курской области Роман Старовойт

«Отмечу, что Максим Васильев долгое время был членом КПРФ. В Курскую областную Думу он избрался как независимый депутат, что не позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии. Однако надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы. Надеюсь, что его супруга, действующий депутат от «Единой России», расскажет о своем отношении к этому на комиссии организационно-кадровой работы партии. Думаю, куряне сделают свой вывод. И да, я очень зол», – написал Старовойт в своем ТГ-канале.

Однако «виновник торжества» заявил в интервью изданию, что покидать кресло депутата не собирается.

«Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском. Разумеется, мнение губернатора региона для меня важно. Я уважаю его команду, принимаю критику в свой адрес и осознаю свою ошибку. По вопросу сложения полномочий или иных моментов буду общаться со своими избирателями», – сказал Васильев.

По словам депутата, ролик он послал друзьям, но видео попало к «представителю Западной Украины, с которым дружили до СВО». Тот его и опубликовал в интернете.

Скандал быстро приобрел всероссийский масштаб. Секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак возмутился тем, что некоторые «народные избранники» позволяют себе «греть булки» на тёплых заграничных курортах, «попивая пивко и записывая неуместные видео».

«Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов. Самое правильное, что может по возращении из солнечной Мексики сделать эта парочка «туристов» – по собственному желанию сложить депутатские полномочия. Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», – написал Турчак в своем ТГ-канале.

Этот пост дал скандалу новое ускорение. На этот раз возмутилась либеральная общественность.

«Я думаю, что гражданину Турчаку надо держаться скромнее. Его путь наверх не дает ему права отдавать команды, как и любому ребенку элиты, каковым он навсегда будет. Я не убеждена, что его семья не живет в коттеджном поселке и не пользуется привилегиями. Боюсь, что пользуется. Съемки в гламурном журнале мы помним», – написала журналистка Екатерина Винокурова.