Курский губернатор: Мы не собираемся демонтировать мемориал немецким солдатам

26.08.2022  13:17 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, История, Местная власть, Политика, Россия


Россия чтит память погибших в годы Второй мировой войны и не оскверняет могилы даже тех, кто напал на нее в 1941-м.

Об этом в ролике, записанном на мемориальном кладбище, где захоронены десятки тысяч нацистских солдат под Курском заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия чтит память погибших в годы Второй мировой войны и не оскверняет могилы даже...

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Старовойт подчеркнул, что отличие России от западных стран в том, что она не борется с памятниками.

«Зачем нужны памятники и мемориалы? Я думаю, для сохранения памяти, даже о тех событиях, которые вызывают печаль, а иногда нестерпимую боль и злость. Я сейчас нахожусь в Беседино Курской области, на мемориальном кладбище, где захоронены около 50 тысяч немецких захватчиков, разбитых на Курской дуге.

Одурманенные нацизмом, идеей превосходства одной нации над всеми остальными, из благополучной Баварии и других регионов Германии и Европы они дошли до Курска по трупам советских солдат, по трупам замученных ими до смерти стариков, женщин и детей, наших предков», – сказал губернатор.

«В отличие от внуков и правнуков захороненных здесь преступников перед лицом человечества, у нас и мыслей нет о демонтаже или переносе этого мемориала. В этом наше коренное отличие. Те, кто сегодня сносят памятники Второй мировой войны в Европе, пытается стереть память о военных преступлениях своих, опозоривших себя, предков. А мы гордимся своими предками.

Наши деды и прадеды спасли мир, который сейчас вновь под угрозой из-за украинских националистов, вскормленных США и их приспешниками. Но правда за нами, и правда всегда победит», – заявил Старовойт.

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