Курский клин ВСУ постепенно трансформируется в сумской выступ ВС РФ
На сегодняшний день ВСУ в Курской области уже контролируют намного меньше территории, чем ВС РФ под Харьковом.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас 80 кв.км территории [Курской области контролируют ВСУ], неделю назад это было 140 кв.км. Более того, выросла серая зона, которая сейчас составляет 64 кв.км, но большая её часть находится на территории Украины.
Если России удастся захватить населённый пункт Басовка, вокруг которого сейчас происходят ожесточённые бои, тогда это будет уже означать создание полноценного российского плацдарма на территории Сумской области Украины. И курский выступ может трансформироваться в сумской выступ.
Из крупных населённых пунктов в Курской области Украина удерживает только Гуево.
И высока вероятность, что на протяжении ближайших недель Украина может потерять полностью или почти полностью контроль над всеми территориями Курской области, таким образом, потеряв и возможность вести диалог об обмене территориями, потеряв серьёзный информационный фактор, фактор поднятия настроения внутри общества – всё это очень важно»,– сокрушался Бортник.
«Чтобы вы понимали, 80 кв.км Курской области – это меньше, чем, вот, плацдарм российский под Липцами 86 кв.км, и под Волчанском 102. То есть Россия сегодня контролирует только под Харьковом больше территорий уже, чем мы в Курской области», – добавил эксперт.
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