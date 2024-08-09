Курский «кульбит» Зеленского ничего не изменит и закончится плохо – укро-политолог

Нападение ВСУ на Курскую область не изменит «стратегический баланс войны».

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока это все напоминает типичную рейдовую операцию. Первоначальный успех которой подстегнул к тому, чтобы ввести еще резервы и масштабирование. Да, в российских пабликах появляется информация о том, что ВСУ контролирует 300 квадратных километров российской территории. Но как это влияет на стратегический баланс войны?

Возможно, оттянуть резервы. Тогда в этом какая-то логика есть. Потому что без цели, а с формулировкой «усилить переговорные позиции», это из серии хвост, который машет собакой, когда политическая целесообразность диктует военные решения. Ничего хорошего,как правило, не получается из таких кульбитов», – сказал Золотарев.