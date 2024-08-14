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После заявления украинского узурпатора Владимира Зеленского об участии регулярной украинской армии в набеге на Курскую область, Глобальный Юг и Восток начали воспринимать Украину как агрессора.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш Верховный главнокомандующий вышел и заявил, что это военная операция. Теперь всё международное сообщество на это стало смотреть по-другому. Из страны-жертвы мы превратились в страну, которая напала. Да, западные партнёры говорят, что это в рамках самообороны. А Глобальный Юг и Глобальный Восток? Они ещё молчат, потому что ещё не очень понимают, что происходит. Потому что Кремль, проведя уже два совещания, но концепция ответа не была выработана. Ещё неизвестно, что будет», – опасается Стариков.