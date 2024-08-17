Курский расчет Зе-режима не оправдался: русские продолжают наступление

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Атака украинских сил на Курскую область не повлияла в целом на фронтовую ситуацию. Тем не менее украинские военные аналитики надеются, что это произойдет в ближайшей перспективе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что «приоритетным для русских является Торецко-Покровское направление».

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«Они не будут уменьшать там давление», — говорит Коваленко антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Он добавил, что для обороны Курщины ВС РФ нужно будет перебрасывать дополнительные силы.

«Они уже это делают. Но не в таком количестве, чтобы это повлияло на ситуацию», — признает эксперт.

По его словам, русские снимают с отдельных направлений лишь отдельные подразделения, а не дивизии и армии.

«У них есть приоритетные направления, с которых они не будут критически что-то снимать, а продолжат давить и наступать. Кроме торецко-покровского направления, таким является еще краматорское и непосредственно Часов Яр», — считает украинский военный аналитик.

Впрочем, он надеется, что «постепенно на отдельных участках фронта присутствие российских войск ослабнет».

«Пока рано говорить о том, как Курская операция повлияла на общую ситуацию на фронте. Эффект будет чуть позже, где-то через полторы-две недели», — полагает Коваленко.

Еще один украинский военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь уверен, что перед ВС РФ встала дилемма: вывести 2−3 дивизии из Донбасса, ударить во фланги наступающей на Курск группировке или попытаться справиться небольшими силами в рамках КТО, продолжая реализацию главной стратегической задачи в Донбассе. При этом он считает, что Москва выбрала второй вариант.

«На самом деле Курская область для Путина ничего не значит. А Донбасс — наоборот, особенно много значит. Если смотреть на потенциальные гипотетические переговоры между Путиным и новым американским президентом, а не прямые переговоры с Украиной, то для этого надо иметь сильные позиции. В понимании Путина — это Донбасс, который должен быть в кармане», — описывает свою видение ситуации Самусь.

Тем не менее он уверяет, что остановить продвижение в Курской области русские не смогут.

«Вот пока россияне не направят 2−3 дивизии с Донбасса, украинские силы будут наступать, закрепляться на флангах, строить фортификации, закрепляться на местности и достигать целей, прописанных в плане на операцию», — говорит эксперт.

Он прогнозирует, что примерно через месяц ситуация станет крайне неприемлемой для русских, и «они, наверное, решатся перебросить уже более значительные силы с Донбасса».

«Но это будет не сейчас — пока что русские считают, что они способны выполнять задачи Путина и одновременно нейтрализовать угрозы в Курской области, что является абсолютно неправильной оценкой ситуации», — резюмировал Самусь.