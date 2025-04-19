«Курский выступ окончательно превращается в Сумской фронт» – украинский эксперт

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Площадь «серой зоны» в Сумской области, которую контролируют ВС РФ, составляет уже почти в два раза больше, чем остатки плацдарма ВСУ на Курщине.

Об этом в своём видоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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