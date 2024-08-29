Укро-политолог: Курское вторжение не помогло выпросить больше денег и оружия

Украина надеялась, что заход в российское приграничье поспособствует увеличению западной поддержки деньгами и оружием, но в НАТО не готовы как-либо усиливать помощь. Об этом в интервью покинувшей страну украинской журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бортника, члены НАТО отказались даже сбивать российские дроны и ракеты над своей и пограничной территорией, не говоря уже об обеспечении бесполетной зоны над Украиной.

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«Мы просим западных партнеров сбивать хотя бы то, что летает возле них, над ними. Польшу и другие страны, чтобы они прикрыли хотя бы часть нашего неба, западную Украину, возможно, какие-то другие регионы, что позволило бы высвободить ресурсы противовоздушной обороны и перебросить их на другие направления, где их не хватает. И это сложный диалог, мы видели, что Зеленский обратился к Дуде в очередной раз: дайте свои истребители, Дуда говорит: «Нет, не дадим, пока не получим американские». – «Сбивайте российские дроны или ракеты над своей территорией или над территорией пограничья». – «Нет, мы не можем, погода мешает», – сказал эксперт.

«Помните, как в последний раз с дроном? Польский самолет не мог сбить дрон, потому что по польским правилам он должен был убедиться, что это – непилотируемый объект и все остальное… И третий вопрос – вопрос предоставления систем ПВО и денег, ресурсов на восстановление энергетической системы… В НАТО сейчас бытует мнение, что, несмотря на ситуацию под Курском, Украина не может получить больше ресурсов, нежели те, которые оговорены раньше. Это будет сложный диалог – мы хотим больше, мы надеялись, что мы сделали больше и получим больше, но пока что наши партнеры на это не соглашаются», – заявил Бортник.