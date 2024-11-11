Курское вторжение потеряло смысл. РФ не пойдет на обмен территориями – украинский полковник

Анатолий Лапин.  
11.11.2024 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Киев напрасно полагает, что ему удастся обменять захваченную часть Курской области на подконтрольные русским территории.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.


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«Военное значение Курская наступательная операция имела только в первый месяц – и все, дальше – военное, политическое, психологическое. Потом это перешло в позиционный тупик. И сейчас, в ближайшее время Курский плацдарм, удержание, – это не военная составляющая, это что-то, связанное с политикой.

Версии проходят, якобы Курскую область власть будет пытаться обменять на какую-то область типа Донецк, Донбасс или Запорожскую, Херсонскую. Это – глупость полная, на это никто не пойдет. Если кто-то думает, что Кремль на это пойдет – да не пойдет он на это. Для того, чтобы понимать, что он будет делать, поизучайте историю Российской империи, Советского Союза», – заявил Стариков.

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