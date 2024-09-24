Курское вторжение ВСУ потеряло смысл – Бутусов

Анатолий Лапин.  
24.09.2024 14:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1264
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Наступление ВСУ в Курской области утратило свой смысл – украинские солдаты бьются лбом о выстроенную оборону ВС РФ и теперь это направление стало очередным участком фронта.

Об этом в эфире своего видеоблога» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление ВСУ в Курской области утратило свой смысл – украинские солдаты бьются лбом о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Когда Курская операция проводилась, это был полностью фактор внезапности и это была действительно эффективная боевая операция именно потому, что враг не ожидал на этом направлении наступления. За счет внезапности даже там, где у русских были значительные силы, нам удавалось их громить или окружать, брать в плен. Сейчас этой внезапности нет, зачем нам вступать в такие тяжелые бои на прогрызание уже развернутой обороны противника в размен силами, если у нас нет сил, как мы видим, остановить врага на Донбассе? Если там уже нет фактора внезапности, зачем снова биться лбом – это абсолютно понятно.

Фактор внезапности закончился и теперь нужно просто говорить честно: Курск – это всего-навсего один из десяти участков фронта, где идут тяжелые бои. Нет у Курска сейчас какого-то военного особого значения – просто еще один участок фронта, и так же к нему нужно с холодной головой относиться», – заявил Бутусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть