Курское вторжение ВСУ потеряло смысл – Бутусов

Наступление ВСУ в Курской области утратило свой смысл – украинские солдаты бьются лбом о выстроенную оборону ВС РФ и теперь это направление стало очередным участком фронта.

Об этом в эфире своего видеоблога» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Курская операция проводилась, это был полностью фактор внезапности и это была действительно эффективная боевая операция именно потому, что враг не ожидал на этом направлении наступления. За счет внезапности даже там, где у русских были значительные силы, нам удавалось их громить или окружать, брать в плен. Сейчас этой внезапности нет, зачем нам вступать в такие тяжелые бои на прогрызание уже развернутой обороны противника в размен силами, если у нас нет сил, как мы видим, остановить врага на Донбассе? Если там уже нет фактора внезапности, зачем снова биться лбом – это абсолютно понятно.

Фактор внезапности закончился и теперь нужно просто говорить честно: Курск – это всего-навсего один из десяти участков фронта, где идут тяжелые бои. Нет у Курска сейчас какого-то военного особого значения – просто еще один участок фронта, и так же к нему нужно с холодной головой относиться», – заявил Бутусов.