Курт Волкер настраивает Украину: Не ждите милостей от США, но можете взять в долг 500 млрд
Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер считает, что Киев не должен рассчитывать на выделение денег из американского бюджета в 2025 году, зато «Незалежная» может одолжить достаточно большие суммы.
Об этом он заявил в интервью литовскому «Делфи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть несколько советов для Украины. Один из них, это подумать об идее лендлиз. В будущем это с больше вероятностью будет одобрено Конгрессом, чем дополнительная помощь. Но очень масштабный доступ к возможности занимать средства и покупать на них американское оружие, возможно на сумму 500 млрд долларов — это то, о чем стоит подумать», – сказал Волкер.
По его данным, сейчас в Конгрессе нет пакета помощи Украине на следующий год.
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