Курт Волкер настраивает Украину: Не ждите милостей от США, но можете взять в долг 500 млрд

Елена Острякова.  
10.10.2024 08:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер считает, что Киев не должен рассчитывать на выделение денег из американского бюджета в 2025 году, зато «Незалежная» может одолжить достаточно большие суммы.

Об этом он заявил в интервью литовскому «Делфи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер считает, что Киев не должен рассчитывать на...

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«Есть несколько советов для Украины. Один из них, это подумать об идее лендлиз. В будущем это с больше вероятностью будет одобрено Конгрессом, чем дополнительная помощь. Но очень масштабный доступ к возможности занимать средства и покупать на них американское оружие, возможно на сумму 500 млрд долларов — это то, о чем стоит подумать», – сказал Волкер.

По его данным, сейчас в Конгрессе нет пакета помощи Украине на следующий год.

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