Курт Волкер: НАТО должно бить «русских пиратов» в Чёрном море, как у берегов Йемена
«Разминирование» Чёрного моря должно достичь масштабов операции НАТО у берегов Йемена, а также натовцы должны принять прямое участие в противовоздушной обороне Украины.
Об этом в интервью «Европейской правде» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы уже много чего делаем. Не стоит преуменьшать возможности нашей помощи, мы делаем много: оружие, тренировки, оборудование, организационная поддержка, логистическая поддержка, связь, разведданные и так далее. Это значительная помощь Украине. Это важно. Мы обязуемся продолжать это делать, это тоже важно. Но мы можем делать ещё больше.
Я считаю, что акцент должен быть на ПВО. Сейчас мы предоставляем много оборудования, но сами не принимаем участие в ПВО. Мы бы могли это делать, чтобы союзники приниали участие в ПВО Украины.
Также мы лишь начинаем сотрудничество в разминировании Чёрного моря. Альянс должен активнее привлекаться к морскому разминированию, что поможет открыть порты для нормального судоходства, в том числе, контейнерных перевозок. А это – спасательный круг для экономики Украины», – сказал Волкер.
По его словам, НАТО должно делать в Чёрном море то же самое, что сейчас происходит у берегов Йемена в Красном море.
«Судоходство должно стать свободным. Мы давно не делали никаких операций для гарантий судоходства в Чёрном море, а должны бы были, потому что Чёрное море – это международные воды. И несколько государств-членов НАТО имеют территориальные воды и границы в Чёрном море, а другие заинтересованы в свободе судоходства. Сейчас мы это делаем у берегов Йемена, чтобы защитить судоходство от боевиков-хуситов, мы должны делать то же самое в Чёрном море, защищая от русских пиратов», – считает американский дипломат.
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