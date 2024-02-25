Курт Волкер: НАТО должно бить «русских пиратов» в Чёрном море, как у берегов Йемена

«Разминирование» Чёрного моря должно достичь масштабов операции НАТО у берегов Йемена, а также натовцы должны принять прямое участие в противовоздушной обороне Украины.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже много чего делаем. Не стоит преуменьшать возможности нашей помощи, мы делаем много: оружие, тренировки, оборудование, организационная поддержка, логистическая поддержка, связь, разведданные и так далее. Это значительная помощь Украине. Это важно. Мы обязуемся продолжать это делать, это тоже важно. Но мы можем делать ещё больше.

Я считаю, что акцент должен быть на ПВО. Сейчас мы предоставляем много оборудования, но сами не принимаем участие в ПВО. Мы бы могли это делать, чтобы союзники приниали участие в ПВО Украины.

Также мы лишь начинаем сотрудничество в разминировании Чёрного моря. Альянс должен активнее привлекаться к морскому разминированию, что поможет открыть порты для нормального судоходства, в том числе, контейнерных перевозок. А это – спасательный круг для экономики Украины», – сказал Волкер.